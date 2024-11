Oglasio se i RHMZ, poslali upozorenje: Biće i do 35 centimetara snega!

Preporučujemo

Prema upozorenju RHMZ-a, Srbija će se ovog vikenda suočiti sa ozbiljnijim snežnim padavinama. U periodu od petka do nedelje, od 29. novembra do 1. decembra, u brdsko-planinskim predelima očekuje se povremeni sneg koji će dovesti do formiranja snežnog pokrivača. "Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ukupno se očekuje od 15 do 35 cm snega, lokalno i više," najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ovakve vremenske prilike posebno će pogoditi