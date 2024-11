Slede hladniji dani s padavinama

Danas hladnije, mestimično s kišom, dok će se u brdsko-planinskim predelima formirati snežni pokrivač.

Najniža temperatura od 2 do 5, najviša od 3 do 8 stepeni. Republučki hidrometeorološki zavod najavljuje osetno hladnije vreme širom Srbije. Poslednjeg dana radne nedelje će najniža temperatura biti od 2 do 5, a najviša od 3 do 8 stepeni. Prognozira se pretežno oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom. U brdsko-planinskim predelima sa snegom, a samo će ujutro i pre podne na severu zemlje biti uglavnom suvo. Susnežica i sneg se očekuju ponegde i u nižim predelima