Barcokas fizički nasrnuo na Partizanovog trenera, posle glumio žrtvu (video)

Incident nakon meča Partizan – Olimpijakos nije bio onakav kakvim ga je opisao trener Pirejaca

- Željkov asistent, ne znam mu ime, celu utakmicu se obraćao nama sa klupe. Razmenio sam nekoliko reči sa njim na kraju. Tada je i Tajrik Džons napao mene, a takođe je i jedan navijač ušao na teren i gurnuo me – rekao je posle meča sa Partizanom Jorgos Barcokas. No, video snimak koji se pojavio nakon duela pokazuje da je trener Olimpijakosa ”zaboravio” da kaže da je on inicirao i ostvario fizički kontakt sa Vladimirom Andorićem. Posle razmenjenih reči i guranja