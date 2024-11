Danas oblačno sa kišom, u planinskim predelima sneg: Evo kako će biti u Beogradu

Preporučujemo

U Srbiji u subotu oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz povećanje postojećeg snežnog pokrivača. Uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima zemlje, naročito posle podne i uveče. Na severu Vojvodine biće suvo. Duvaće umeren do jak severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 4°C, maksimalna dnevna od 2 na jugu do 8°C na severu