Beta pre 7 sati

Nekoliko hiljada građana Novog Sada danas su se ponovo okupili na protestu kod Železničke stanice, u blizini mesta na kojem je 1. novembra u 11.52 poginulo 15 ljudi a dvoje veoma teško povređeno, kada se na njih obrušila nadstrešnica sa nedavno renoviranog staničnog objekta. Aktivistkinja Jelena Božić pozvala je na građansku neposlušnost. "To ih boli, to smo videli i mi od toga nećemo odustati. Ruke su im krvave!“, navela je ona. Božić je posebno pozdravila učenike Karlovačke gimnazije i Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", koji su došli na protest u pratnji roditelja i profesora. {Video1:} I profesori i učenici protekla dva dana su bili izloženi pritiscima rukovodstva gimnazija jer su prekjuče učestvovali u akciji stanjanja od 15 minuta, u znak sećanja na žrtve tragedije i u znak protesta kojim se traži da odgovorni budu kažnjeni. Student Branislav Đorđević pozvao je okupljene građane da se ne obaziru na provokacije članova Srpske napredne stranke, koji stoje ispred stranačkih prostorija i koji su i ranije provocirali demonstrante. „Ignorišite ih, oni nisu vredni ni jedne naše reči“, poručio je on. Dodao je da će građani tokom šetnje, simbolično, stati 15 puta, kako bi minutom ćutanja odali počast svakoj žrtvi. Đorđević je naveo da je plan da se u strogom centru grada „ceo Trg slobode ofarba u crveno“. Građani nose transparente sa simbolom krvave ruke, kao i transparent „Ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu“. Organizatori su naveli da se od jutros u Gradskoj kući nalaze pripadnici žandarmerije i pozvali građane da ne diraju Gradsku kuću. Demonstracijama prisustvuju i predstavnici opozicionih političkih stranaka i pokreta. {image2} Završen skup u Novom Sadu, novo okupljanje u utorak ispred Gradske skupštine Današnja komemorativna akcija u Novom Sadu povodom mesec dana tragedije koja se dogodila u tom gradu završena je oko 14 časova, a organizatori pozvali građane da u u utorak u 11.52 dođu ispred Skupštine grada gde će biti održana sednica na čijem dnevnom redu je razrešenje gradonačelnika Milana Đurića. Akcija je okončana performansom bojenja Trga slobode u crveno, a krenula je okupljanjem na raskrsnisi isperd Železničke stanice. Više hiljada građana prošetalo je od Trga slobode zaustavljajući se usput na 15 mesta, kako bi održali po minut ćutanja. {Video2:} Tokom prolaska pored prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Bulevaru, nije bilo nikakvih incidenata, jer su organizatori zamolili građane da ignorišu okupljene aktiviste SNS. Reč je prostorijama čija su stakla bila polupana 5. novembra, na prvom od ovih okupljanja. Danas su ispred prostrorija, među aktivistim SNS bili predsednica Skupštine Novog Sada Dina Vučinić, pokrajnski poslanici i gradski funkcioneri. Na ogradi ispred Gradske kuće bio je raširen veliki crni flor, dok je obezbeđenje čuvalo ulaz. Prethodno je stigla informacija da se policija ponovo nalazi u Gradskoj kući, a neposredno pred skup su se pojavili i snimci marica koje su prolazile ulicama nadomak Gradske kuće. Skupu je prisustvovao predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas kao i predstavnici Demokratske stranke, Zeleno-levog fronta, Pokreta Bravo i drugih opozicionih stranaka.

(Beta, 01.12.2024)