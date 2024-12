Vučić najavio nove mere države i dobre vesti za mlade: Gradimo šemu, učešće za stambene kredite od 3-5 odsto, rata ispod 200€, ali ove trikove nećemo dozvoliti!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se u toku obraćanja građanima povodom, kako je rekao, optužbi na račun Beograda i Srbije za eksploziju u Zubinom Potoku, dotakao i ekonomskih tema čestitavši penzionerima uvećane penzije koje će im biti isplaćene do 6. januara.

Takođe je kazao i da će se sa NBS raditi da se naprave garantne šeme sa poslovnim bankama kad je reč o učešću u stambenim kreditima. On je dodao da je iznos novca za učešće i dalje ogroman. - Ne mogu ljudi odmah da skupe 20.000 evra. Ići ćemo na to da bude maksimalno tri do pet odsto učešće, a da rate ne prelaze 200 evra. I sada gradimo tu šemu, da vidimo kako da subvencionišemo kupovinu stana. Ali nećemo dozvoliti trikove da se to prebacuje na rođake. Želimo mlade