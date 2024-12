Početak radne nedelje uz oblačno i hladno vreme

U Srbiji će sutra biti oblačno vreme, a maksimalna dnevna temperatura biće oko osam stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U prvom delu dana na istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Kasnije popodne i uveče u severnim, zapadnim i centralnim predelima delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, u Pomoravlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus jedan stepen do tri, a najviša od četiri do osam stepeni. U Beogradu će ujutru biti delimično vedro, a tokom dana umereno do potpuno oblačno.