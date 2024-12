Palo pola metra snega, najveća visina na ovoj srpskoj lepotici: Evo preti li našoj zemlji nova snežna oluja

Preporučujemo

Visinski ciklon koji se ovog vikenda premešta preko Balkana i našeg područja, doneo je Srbiji obilne padavine, a pale su i veče količine snega. Prvog dana vikenda širom Srbije padala je umerena do jaka kiša, a u brdsko-planinskim predelima iznad 500-600 metara nadmorske visine vejao je sneg. Sneg se povrememeno spuštao i u niže predele zapadne, južne i jugoistočne Srbije na 400 metara, a na jugozapadu Srbije i do najnižih predela. Širom Srbije palo je od 10 do 20