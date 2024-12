Tepić: Vučić nije govorio istinu o Zobenici, Lazović: On stalno laže

"Imamo notornu laž Vučića, kada je reč o snimku Zobenice koji sam pustila u javnost", rekla je Tepić u emisiji "Ustisak nedelje", preneo je portal nova.rs.

Tepić je ranije objavila snimak na kom se čuje kako Zobenica u telefonskom razgovoru daje zadatak SNS aktivistima da izazovu incidente i da vređaju opozicione lidere na lokacijama koje će biti blokirane u Novom Sadu.

Istog dana stiglo je i pojašnjenje od Vučića koji je kazao da mu je Zobenica poslao poruku da to nije njegov glas, već je u pitanju veštačka inteligencija.

"Ja nisam hteo ni da ga pitam. Evo, poslao mi je poruku da je to veštačka inteligencija, ne znam šta. Baš me briga", rekao je tada Vučić.

Tepić je kazala da je Vučić zvao Zobenicu na sastanak sa članstvom SNS, te da je, kako je kazala, Zobenica bled kao krpa izašao sa tog sastanka.

U istoj emisji predsednik Zeleno – levog fronta (ZLF) Radomir Lazović je ocenio da je ponašanje Vučića takvo da on pokušava da taj snimak prikaže kao nešto što nije strašno.

"Predsednik se ponaša tako da bi umanjio tenzije koje su velike. On pokušava da pokaže da to nije nešto strašno", kazao je Lazović.

Dodao je da se Vučić ponaša kao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić kada je rekao da je normalno da funkcioneri SNS brane svoj grad i državu od nasilnika, misleći na demonstrante".

"Predsednik laže često, svakodnevno iznosi neistine i to je redovna pojava", naveo je Lazović, preno je taj portal.

Iz SSP je saopšteno da je Tepić kazala da očekuje da će represija da se povećava, te da misli da su oni (vlast) "potpuno izbačeni iz sedla, potpuno izbačeni sa koloseka".

"To vidite po učestalosti obraćanja Vučića pa nekada i više puta dnevno, gde on pokušava da to zamaže raznim nekim drugim temama, zapravo su u panici", kazala je ona.

Prema njenim rečima, prvo su shvatili "da su bušni, da više ne mogu da računaju na lojalnost sopstvenih članova".

Kazala je da im to stvara ogroman problem i da se boje da bi još neke informacija mogle da izađu u javnost.

"Čak i u SNS ne žele svi da pristanu da saučestvuju u organizovanoj kriminalnoj grupi i ubistvima ljudi, jer mi sutra treba da se pitamo kako će da izgleda taj metro u Beogradu, pa urušiće se pola grada, kako će da izgleda bilo koji most koji će da dižu", rekla je Tepić.