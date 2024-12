Stejt department osudio napad na kanal Ibar-Lepenac

Američki Stejt department osudio je danas napad na kanal Ibar-Lepenac na Kosovu i Metohiji i zatražio da se odgovorni za njega pronađu i kazne.

Osuđujemo napad na sistem vodosnabdevanja na Kosovu. Podržavamo napore da se pronađu i kazne odgovorni i cenimo svaku podršku naporima da se taj slučaj reši, naveo je portparol Stejt departmenta Metju Miler na društvenoj mreži Iks. We condemn the 11/29 attack on Kosovo’s water supply. We will support efforts to find and punish those responsible and appreciate all offers of support to that effort. Thanks to emergency workers and others including KFOR for restoring