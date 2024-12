Vremenska prognoza za 2. decembar: Temperatura neće prelaziti 8 stepeni, evo gde se očekuje kiša i sneg

Vremenska prognoza za ponedeljak 2. decembar 2024. godine.

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 2. decembra 2024. godine očekuje se suvo vreme. Tokom jutra ponegde slaba kiša u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Posle podne, u većini mesta, postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od - 1 stepen, najviša dnevna do osam stepeni. U glavnom gradu smena sunca i oblaka. Temperatura do sedam stepeni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša od 4 do 8 stepeni. U utorak, 3. decembra, umereno do potpuno oblačno i