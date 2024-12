Netanjahu zahvalio Trampu što je zapretio i tražio hitno oslobađanje talaca

Beta pre 2 sata

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu zahvalio je danas budućem predsedniku SAD Donaldu Trampu što je na društvenim mrežama uz pretnju tražio hitno oslobađanje talaca iz Gaze.

Tramp je, ukoliko tako ne bude, zapretio da će se "platiti užasna cena na Bliskom istoku" i da će odgovorni za zločine protiv čovečnosti biti "pogođeni više nego iko ikada pre" u istoriji akcija SAD.

"To je vrlo snažna izjava koja jasno daje do znanja da postoji jedna strana odgovorna za ovu situaciju i to je Hamas. Hamas mora da oslobodi taoce", rekao je Netanjahu na specijalnoj sednici Vlade u priobalnom gradu Nahariji na severu Izraela, preneli su izraelski mediji.

Budući američki predsednik je na svojoj društvenoj mreži "Istina" (Truth Social) napisao: "Svi pričaju o taocima koji se drže tako nasilno, nehumano i protiv volje celog sveta, na Bliskom istoku – Ali to su sve priče, a nikakve akcije!".

Tramp je upozorio da, "ako taoci ne budu pušteni pre 20. januara 2025, kada s ponosom preuzimam dužnost predsednika Sjedinjenih Država, biće PAKALENE CENE na Bliskom istoku za one koji su izvršili te zločine protiv čovečanstva. Odgovorni će biti pogođeni teže nego što je bilo ko pogođen u dugoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država o kojoj se govori. OSLOBODI TAOCE SADA!".

Premijer Izraela je ocenio da je Tramp, iako nije pomenuo Hamas, "stavio naglasak na pravo mesto, na Hamas, a ne na izraelsku vladu, kao što je ponegde uobičajeno".

Demonstranti i neke porodice talaca okrivljuju Netanjahua da ne čini dovoljno da bi postigao sporazum sa Hamasom da taoci izađu iz Gaze, a veruje se da ih je zatočeno još oko 100 i zna se da nisu svi živi.

"Mi ćemo nastaviti da činimo sve da ih oslobodimo i ko god ih povredi biće ubijen", zapretio je Netanjahu.

Osvrćući se na krhki prekid vatre sa libanskim Hezbolahom ponovio je upozorenje da rat sa tom proiranskom organizacijom nije gotov.

On je rekao da je Izrael posvećen prekidu vatre, ali neće tolerisati kršenja sporazuma s druge strane.

(Beta, 03.12.2024)