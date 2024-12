Poslanici EP traže objektivnu međunarodnu istragu o eksploziji u zubinom potoku: "Potrebni dokazi za optužbe Prištine"

Poslanici Odbora Evropskog parlamenta (EP) za spoljne poslove zatražili su objektivnu međunarodnu istragu o eksploziji u kojoj je oštećen kanal Ibar-Lepenac, a od zamenice premijera privremenih prištinskih institucija Donike Gervale-Švarc dokaze za optužbe koje je ponovila tokom diskusije da Beograd navodno stoji iza napada.

U diskusiji o situaciji na AP KiM nakon oštećenja kanala Ibar-Lepenac, poslanik Mihael Galer iz Evropske narodne partije postavio je pitanje kakvi dokazi su sada dostupni koji podržavaju Gervaline optužbe. "Čvrsto verujem da naša izvršna ruka, a to su Služba za spoljne poslove, Komisija i države članice, to moraju da shvate veoma ozbiljno i da reaguju na to ako se pokaže da je dokazano ono što govorite. Moramo prvo pogledati te dokaze", istakao je u ponedeljak