Danas umereno i potpuno oblačno, i suvo

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus dva do tri, a najviša od tri do osam stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura će biti od minus jedan do dva, a najviša oko sedam stepeni Celzijusa. Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost u jutarnjim časovima se savetuje