Sneg i kiša stižu danas u ove predele: Najnovija prognoza RHMZ: Uskoro nas očekuje sneg i u nižim predelima

Danas će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) biti oblačno, hladno i u većini mesta suvo vreme. Saba kiša ili rosulja, očekuje se tek ponegde, uglavnom u severnim, zapadnim i centralnim krajevima.

Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od -1 do 4 stepena Celzijusa, a najviša od 4 do 7 stepeni. Uveče i tokom noći u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuje se sneg. Kako se navodi u vremenskoj prognozi, u Beogradu će biti oblačno i hladno uz mogućnost slabe kiše ili rosulje. Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Očekuje se da će temperatura bez bitnijeg kolebanja, od 3 do 5 stepeni. U