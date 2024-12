Dolazi li prava zima u Srbiju? Oglasio se i RHMZ: Jedno će sigurno obeležiti naredne dane

Preporučujemo

Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, slede nam nove padavine od srede uveče, piše u najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u kojoj su naveli i kakve nas tačno temperature očekuju do kraja nedelje i gde možemo očekivati sneg. "Danas oblačno i u većini mesta suvo vreme, tek ponegde sa slabom kišom ili rosulјom, i to uglavnom u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Najviša temperatura od 4 do 7 stepena Celzijusa. Uveče i tokom noći u