Predsednik Južne Koreje najavio da će ukinuti vanredno stanje

Jun Suk Jeol, predsednik Južne Koreje, najavio je da će ukinuti vanredno stanje.

On je rekao da će se to dogoditi nakon sastanka njegovog kabineta u narednih nekoliko sati. Podsećamo, on je proglasio ratno stanje u nenajavljenom televizijskom obraćanju, uz obrazloženje da je ovaj potez neophodan da bi se zemlja zaštitila od „komunističkih snaga“. Predsednik Južne Koreje naišao je na otpor parlamenta, koji je ubrzo doneo odluku da ukine vanredno stanje, budući da su Junovu odluku proglasili neustavnom. Čak se i njegova stranka usprotivila