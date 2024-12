Danas u Srbiji oblačno, od minus jedan do sedam stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i u većini mesta suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kiša se očekuje ponegde u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Sneg će padati od večeri u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus jedan do četiri stepena, a najviša od četiri do sedam stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladno uz mogućnost slabe kiše. Temperatura od tri do pet stepeni. Izvor: Beta