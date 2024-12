Mučenici našeg doba

Kako je nekadašnji zamenik gradonačelnika i bivši ministar Goran Vesić spao na to da ga brani samo Dragan J. Vučićević, vlasnik Informera, kao što je njega onomad branio jedino Simo Spasić

Zbog pada nadstrešnice do sada je uhapšeno 13 osoba, ali odmah da razjasnimo – najteže je to palo bivšem resornom ministru Goranu Vesiću. Iako je od trenutka hapšenja, ili kako on voli da kaže dobrovoljnog dolaska u policijsku stanicu, tada bilo prošlo tek 72 sata, iz uprave zatvora u Novom Sadu saopštili su da je on u štrajku glađu već 90 sati, što bi moglo da znači samo jedno. Neposredno pre hapšenja, ili kako on voli da kaže dobrovoljnog dolaska u policijsku