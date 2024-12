Šta to beše demokratija

Da li Vučić očekuje da će prilikom nekog novog Vašingtonskog sporazuma sedeti za istim stolom sa Trampom, a ne kao prošli put za stočićem ili stvarno očekuje da će Tramp promeniti politiku prema Kosovu koje je Amerika odavno priznala

Demos–kratos, vladavina naroda, procedura, vladavina većine, mogućnost konkurencije ideja, sloboda organizovanja, političkog delovanja i nadmetanja. Neko je dodao: „imati moć, a ne nametati svoju volju drugom, to je demokratija“. Sjajna ideja, kao nada i kao neostvareni san. Gde je to narod vladao od antičke Grčke do danas i gde vlada? Iako je demokratija pojam koji bi svuda trebalo da ima isto značenje, u svetu se odavno gleda na jedan broj zemalja kao na