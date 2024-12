U Srbiji i Nemačkoj uhapšeno uhapšeno 10 državljana Srbije zbog trgovine kokainom

U saradnji Srbije s Nemačkom i pravosudnom agencijom EU Eurodžast uhapšeni su državljani Srbije.

Tri osobe uhapšene su u Srbiji, a sedam u Nemačkoj, osumnjičeni da su od januara 2022. do 4. decembra 2024. trgovali kokainom, saopštilo je Javno tužilaštvo srbije za organizovani kriminal. Oni su finansirali kupovinu većih količina kokaina koji je dopreman iz Južne Amerike do Holandije, odakle je transportovan putničkim vozilima do Vizbadena, u Nemačkoj, i prodavan na ulicama nemačkih gradova ili transportovan do Švajcarske kao i drugih država, a deo je bio i u