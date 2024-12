"Antidržavno delovanje, neodgovorni: Ljudi!" Makron u prvom obraćanju opleo po Marin Le Pen i opoziciji: "Neće uspeti da izdejstvuju prevremene predsedničke izbore!"

Francuski predsednik Emanuel Makron obraća se prvi put nakon što je francuski premijer Mišel Barnije smenjen je pošto su se levičarske i krajnje desničarske stranke ujedinile u podršci predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi. Ovo je prvi put da je francuska vlada pala glasanjem o nepoverenju od 1962. godine.

Emanuel Makron je sada pod pritiskom da imenuje novog premijera koji bi bio sposoban da upravlja parlamentom i da se bavi rastućim ekonomskim problemima. On je svoj govor započeo tako što je branio svoju odluku da raspiše vanredne parlamentarne izbore ovog leta. - Izbori su doveli do visećeg parlamenta u kom nijedna stranka nije imala ukupnu većinu - rekao je i dodao: - Izabran sam da služim do 2027. i ispuniću taj mandat. Kako je istakao, Barnije je bio spreman da