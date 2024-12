Litar evrodizela će u narednih nedelju dana koštati najviše 196 dinara.

Benzin evropremijum BMB koštaće maksimalno 179 dinara po litru, objavilo je Ministarstvo trgovine. Nove cene važiće do narednog petka, 13. decembra, do 15 časova. U odnosu na dosadašnje cene, dizel je pojeftinio za dinar, a benzin za dva dinara.