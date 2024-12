Lavrov: Nismo u ratnom stanju sa Amerikom

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u intervjuu američkom voditelju Takeru Karlsonu da bi Moskva želela normalne odnose sa Vašingtonom i da ne vidi razlog zbog kojih dve zemlje ne mogu da sarađuju.

Na pitanje da li su Rusija i SAD u “ratnom stanju”, Lavrov je odgovorio da to ne misli. – Ne bih to rekao. U svakom slučaju, to nije ono što želimo. Naravno, želeli bismo da imamo normalne odnose sa svim našim susedima i, uopšte, sa svim zemljama, naročito sa tako velikom zemljom kao što su SAD – naglasio je on, preneo je Tass. Lavrov je podsetio da je predsednik Rusije Vladimir Putin više puta izražavao poštovanje prema američkom narodu, istoriji SAD, kao i