Ladislav Nemet imenovan za kardinala, prvog u istoriji Katoličke crkve u Srbiji

Papa Franja uveo je danas dosadašnjeg nadbiskupa beogradskog Ladislava Nemeta u dužnost kardinala, čime je postao prvi kardinal u istoriji Katoličke crkve u Srbiji.

Do sad su njeni predstavnici u Srbiji bili u rangu nadbiskupa. Kardinal je prvi po rangu do pape, a dok ne napune 80 godina mogu da biraju i budu birani za novog papu. Na svečanosti u Vatikanu postavljeno je još dvadeset novih kardinala. "Gospod gleda na vas koji dolazite iz različitih sredina i kultura, predstavljate sabornost Crkve. On vas poziva da budete svedoci bratstva, zanatlije zajedništva, graditelji jedinstva. To je vaša misija", poručio je papa Franja.