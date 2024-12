Sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde slaba kiša

U Srbiji će sutra biti umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do tri, a najviša od četiri stepena na zapadu do 12 na jugoistoku zemlje. U Beogradu će sutra biti oblačno uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od jedan do tri, a najviša dnevna oko šest stepeni Celzijusa. U Srbiji će narednih sedam dana biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabim padavinama, u nižim krajevima kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Najviša