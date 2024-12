Tramp: Zelenski je spreman za mir

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je "spreman za mir", izjavio je novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp, nakon trilateralnog sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i Zelenskim tokom posete Parizu povodom otvaranja obnovljene katedrale Notr-Dam.

'Zelenski želi mir. To je novost. Nismo razgovarali o detaljima. Misli da je vreme, a i Putin bi trebalo da misli da je vreme, jer je izgubio. Kada izgubite 700.000 ljudi, znači da je došlo to vreme jer se to neće završiti dok ne bude mira', rekao je Tramp za 'Njujork post'. Iznoseći u intervjuu za njujorški list detalje svojih razgovora sa svetskim liderima tokom svog prvog putovanja u inostranstvo nakon pobede na predsedničkim izborima, Tramp je otkrio i to da