Milorad Dodik hospitalizovan u Beogradu

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik hospitalizovan je u poslepodnevnim časovima u Beogradu nakon što je pregledan zbog akutnih bolova. Pred intervenciju posetio ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i poželeo mu brz oporavak.

Prema prvoj dijagnozi, nakon potrebnih priprema sledi operativni zahvat na jednjaku i želucu. O zdravstvenom stanju predsednika Republike Srpske javnost će biti blagovremeno obaveštena, saopšteno je iz Kabineta predsednika RS. Dodika je u bolnici posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Posetio sam predsednika Milorada Dodika pred sutrašnju intervenciju i poželeo mu brz oporavak