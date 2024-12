Zvaničnik: SAD se fokusiraju na naredne korake u Siriji, pratimo hemijsko oružje

VAŠINGTON - Bela kuća se fokusira na naredne korake u Siriji, uključujući saradnju sa grupama u toj zemlji, razgovore sa regionalnim liderima i održavanje napora u borbi protiv Islamske države, kao i na praćenje statusa hemijskog oružja, izjavio je u nedelju visoki zvaničnik administracije Sjedinjenih Američkih Država.

Zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da će SAD "sarađivati sa širokim spektrom sirijskog društva", opozicionim grupama i sirijskim grupama u egzilu, preneo je CNN. On je istakao da SAD "imaju široke kontakte u Siriji", i da su ti kontakti izgrađeni tokom protekle decenije, kao i pre toga. Dodao je da je angažman SAD u Siriji usmeren na to "da se pomogne gde god je to moguće" da se pređe sa režima sirijskog predsednika Bašara al Asada, koji je