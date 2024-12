Povredio se u derbiju: Beverli van terena šest nedelja (VIDEO)

Iskusni Patrik Beverli moraće da pauzira šest nedelja zbog povrede zadobijene na meču Makabi - Hapoel u izraelskoj ligi.

Igrač Hapoena proveo je na terenu svega devet minuta jer je morao da napusti teren i ode u bolnicu kako bi obavio snimanja. Ispostavilo se da je bivši NBA igrač istegao kvadriceps i da će se vratiti tek sledeće godine. Makabi je u velikom gradskom derbiju slavio sa 97:79. 🤕💢 Following an early exit from the Tel Aviv derby on Sunday, Patrick Beverley will be sidelined for 6 weeks. pic.twitter.com/RhHyE9KCdN — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 9, 2024