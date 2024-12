Vučić najavio smanjenje iznosa učešća za kupovinu stana za mlade

Beta pre 33 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će mladima za kupovinu stana od 75.000 evra biti potrebno učešće od 1.000 evra.

"Dobijajući poruke preko društvenih mreža od mnogo mladih ljudi, shvatio sam da i taj nivo od 2.250 evra za stan od 75.000 evra mora da bude niži", kazao je on video poruci objavljenoj na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav".

Istakao da je zato od ministra finansija Siniše Malog i Vlade Srbije tražio da pronađu rešenje i dobio obećanje da će to rešenje pronaći do kraja dana, da nivo učešća za stan od 75.000 evra bude manji od 1.000 evra.

"Dakle, ono što morate da date - 1.000 evra, sa svim troškovima obrade, to ne može da pređe 1.400 evra, to je sve i stan je vaš. Mi ćemo povećati subvencije da bi kamate ostale iste onakve kakve sam govorio. Dakle, 122 evra prva godina, do 200 evra do završetka šeste godine i 333 evra posle toga", naveo je Vučić.

Podsetio je i Vlada Srbije jutros donela odluku da se iznos sredstava za materijalne troškove visokoškolskih ustanova uveća za 20 odsto u odnosu na iznos utvrđen Zakonom o budžetu za 2024. godinu.

On je naveo i da će za 10 minuta krenuti postavljanje na sajt Ministzarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture svih dokumenata koji se odnose na nadstešnicu na železničkoj stanici u Novom Sadu, od prokjekta do nadzora.

Vučić je istakao da su ti dokumenti odavno u tužilaštvu i da je on samo naknadno tražio od ministarstva da ih vidi, te da je bila laž da su sakriveni, tajnai nepostojeći.

"Borićemo se za mladost Srbije, borićemo se za budućnost Srbije, a ko hoće političke proteste, uvek su dobrodošli. Ja uživam u političkim protestima jer mi daju dodatnu snagu, daju mi dodatnu energiju i dodatnu volju da se borim za Srbiju", poručio je Vučić.

(Beta, 12.12.2024)