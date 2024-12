Direktor FBI podnosi ostavku

Direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kris Rej podneće ostavku kada istekne mandat administraciji predsednika Džoa Bajdena, saopšteno je danas iz sedišta američke bezbednosne agencije, prenosi CNN.

Novoizabrani predsednik Donald Tramp ranije je najavio da će za tu funkciju nominovati Keša Patela, iako je Reju ostalo još tri godine do kraja desetogodišnjeg mandata. „Posle nedelja pažljivog razmišljanja, odlučio sam da je prava stvar za Biro da služim do kraja sadašnje administracije, a zatim da se povučem. Moj cilj je da zadržim fokus na našoj misiji – nezamenljivom poslu koji svakodnevno obavljamo u ime američkog naroda“, rekao je Rej. On je istakao da je,