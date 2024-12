Učešće za stan, ipak, 1.000 evra: Vučić poslušao predlog mladih u vezi sa kreditima za stanove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će mladima za kupovinu stana od 75.000 evra, ipak, biti potrebno učešće od samo 1.000 evra, umesto juče najaveljenih 2.250 evra.

On je istakao da su mu na to mladi skrenuli pažnju. „Razgovarajući i dobijajući poruke preko društvenih mreža od mnogo mladih ljudi, shvatio sam da je i taj nivo od 2.250 evra za stan od 75.000 evra mora da bude niži“, poručio je Vučić. Zato je, kako je dodao, jutros tražio od ministra finansija i Vlade Srbije da pronađu rešenje. „Dobio sam obećanje da će to rešenje biti pronađeno do kraja dana. Da nivo učešća za stan od 75.000 evra mora da bude manji od 1.000