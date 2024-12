BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će mladima za kupovinu stana od 75.000 evra biti potrebno učešće od samo 1.000 evra.

