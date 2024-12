Južnokorejski predsednik obećao da se neće povući nakon što je opozvan, ljudi na ulicama slave impičment: "Pobedili smo"

Predsednik Južne Koreje, Jun Suk Jeol, obećao je da se neće povući nakon što je parlament danas izglasao njegov opoziv zbog pokušaja uvođenja ratnog stanja 3. decembra, što je izazvalo političku krizu u zemlji.

Jun je rekao da će se boriti do poslednjeg trenutka, preneo je Jonhap. Južnokorejski parlament predao je deklaraciju o opozivu predsednika Juna Ustavnom sudu i predsedničkoj kancelariji, što dovodi do suspenzije njegovih predsedničkih ovlašćenja, a premijer Han Duk So postao je vršilac dužnosti predsednika. Han je obećao da će uložiti svu svoju snagu i napore da pravilno vodi državne poslove. Odluka suda bi mogla da dovede do održavanja prevremenih predsedničkih