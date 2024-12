Građani odali počast nastradalima u nesreći u Novom Sadu, incident ispred Visoke hotelijerske škole

Protestna akcija "Zastani Srbijo”, održan je i danas širom Srbije. Studenti i građani su na 15 minuta zastali - u 11:52 - tačno u vreme pada betonske nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici 1. novembra.

Studenti su blokirali saobraćajnice ispred svojih fakulteta. Jedan incident se dogodio kod Visoke hotelijerske škole, gde je vozač kombija prošao kroz građane i tom prilikom udario jednog studenta. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) Veliki broj budućih akademaca okupio se ispred zgrade Fakulteta organizacionih nauka, gde su sa studentima Fakulteta političkih nauka blokirali Bulevar oslobođenja. Studenti