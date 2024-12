Pojavili se prvi snimci kimove vojske u ratnoj akciji? Oglasio se Zelenski - Počeli su da ih koriste ovde (video)

Rusij je po po prvi put navodno počela da koristi severnokorejske trupe u značajnijem broju za izvođenje napada na ukrajinske snage koje se bore da zadrže teritoriju osvojenu u ruskoj Kurskoj oblasti.

Britanski list Gardijan prenosi da je to sinoć u redovnom dnevnom obraćanju objavio ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. - Danas smo već prikupili preliminarne podatke da su Rusi počeli da koriste severnokorejske vojnike u svojim napadima. Značajan broj njih - kazao je Zelenski. Russia: North Korean soldiers cross an open field on the frontline in Kursk region as Ukrainian drone operators watch on in disbelief. pic.twitter.com/Vk86JO01Vj — BlueSkyDreams