Gvardiola preuzeo odgovornost: „Ja sam trener i nisam dovoljno dobar“

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je večeras da on preuzima odgovornost za seriju loših rezultata, koja je nastavljena porazom od gradskog rivala Mančester junajteda u Premijer ligi. – Ja sam šef, ja sam trener i nisam dovoljno dobar.

To je vrlo jednostavno. Ne ide mi dobro. To je istina – rekao je Gvardiola posle večerašnjeg poraza. Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras na gostovanju Mančester siti sa 2:1. Siti je vodio od 36. minuta golom Joška Gvardiola, da bi Junajted u završnici meča došao do preokreta golovima Bruna Fernandeša u 88. minutu sa penala i Amada Dijaloa u 90. minutu. Siti, četvorostruki uzastopni šampion Engleske, poražen je u osam od poslednjih 11 utakmica u svim