Studenti u „Utisku nedelje“ o „jeftinim“ stanovima za mlade: To je poniženje, uzmite lizalicu i biće ok

„Defakto, vi u državi u kojoj je plata 700 ili 800 evra treba da imate stalno zaposlenje da dobijete krediti i neku sumu novca kako biste iskoristili to učešće za stan za mlade, što je na terenu gotovo nemoguće“, rekli su večeras studenti blokiranih fakulteta BU tokom gostovanja u emsiji „ Utisak nedelje„.

Na pitanje autorke emisije Olje Bećković – vezanim za odluku Vlade Srbije koju je saopštio predsednik Vučić, a po kojoj će mladima za kupovinu prvog stana biti dovoljno 750 evra učešća za stan vrednosti 75.000 evra – „zašto vam je to providno i smešno“, student David Delimeđac je rekao: „U neku ruku, to je bilo poniženje za studente. Uzmite lizalicu i biće ok. To sa stanovima nije nova priča, imali smo 100 evra za mlade, 1.000 dinara uz studentsku karticu, mladi su