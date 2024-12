Pucnjava u školi u Viskonsinu: Najmanje tri osobe ubijene, među žrtvama i osumnjičeni za napad (VIDEO)

Tri osobe su poginule, a šest je povređeno u pucnjavi u hrišćanskoj školi u Medisonu, glavnom gradu američke savezne države Viskonsin, saopštila je policija Osumnjičeni je koristio pištolj, a pucnjava je bila ograničena na jedan deo škole.

Poginuli su učenik i nastavnik, dok su dva učenika zadobila povrede opasne po život, prenosi BBC. Pretpostavlja se da je napadač, koji je već bio mrtav kada su policajci stigli na lice mesta, bio učenik škole. BREAKING: Numerous people injured, fatalities reported after shooting at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin pic.twitter.com/QcXSMlPDzj — TV News Now (@TVNewsNow) December 16, 2024 Policija je stigla na lice mesta oko 11:00 po lokalnom