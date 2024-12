Pred Mitrovčanima nešto toplija, ali nestabilna nedelja

Sremska Mitrovica – Pred nama je nedelja sa promenljivim vremenskim prilikama, ali i nešto višim temperaturama za ovo doba godine.

Prema prognozama, Mitrovčane očekuje smena oblaka, sunca i povremenih padavina. Ponedeljak, 16. decembar: Dan će biti tmuran, sa mogućom kišom. Temperature će se kretati od 0 do 9 stepeni. Očekuje se slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Utorak, 17. decembar: Vreme će biti promenljivo oblačno, ali će temperatura porasti, pa će se kretati od 2 do 10 stepeni. Sreda, 18. decembar: Vedriji dan sa temperaturom od 2 do 9. Četvrtak, 19. decembar: Ponovo promenljivo