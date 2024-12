FOTO, VIDEO: Đaci Jovine gimnazije blokiraju školu, direktor kleči ispred ulaza

Đaci Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" bojkotuju nastavu i blokiraju tu školu.

09.40 - Kad su svi đaci ušli i zaključali vrata gimnazije, direktor škole prišao je i krenuo da kleči ispred. 09.30 - Nepoznati muškarac gurao je decu koja su se nalazila na ulazu u Jovinu gimnaziju, kako bi ušao u školu. Posle nekog vremena je u pratnji profesora izašao iz zgrade, skrivajući lice, i tvrdeći da je ušao u školu da bi video da li mu je dete unutra. Dete nije bilo u školi.