U većini mesta biće oblačno, ali suvo vreme. Slaba kiša moguća je jedino na severu zemlje. Najviša temperatura do 11 stepeni. Umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo, a samo ujutru i pre podne na severu i severoistoku ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus jedan do četiri stepena, a najviša dnevna od pet do 11 stepeni.