Čerčil je opet važan

Iz gotovo svake scene Netflixovog dokumentarca koji se bavi Čerčilom tokom ratnih godina očitava se da je to za šta se borio Čerčil danas važnije nego ikada, ili bar u ovih osam decenija

Ako bi neko baš želeo, mogao bi – i to ne bi značilo da bi bio upravu, ali bi mogao; i ne bi čak morao da bude previše maliciozan, ni previše ciničan – da u današnjem Volodimiru Zelenskom pronađe nešto od Vinstona Čerčila – jednog od najvećih i najvažnijih državnika 20. veka. U onom Čerčilu – a reč je o višestruko slojevitoj političkoj figuri – koga znamo iz doba Drugog svetskog rata. I to ne bi bila pohvala ukrajinskom predsedniku. To zapravo uopšte ne bi imalo