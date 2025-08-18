Kako se Dik naljutio na mene

Nekoliko godina kasnije ugledao sam Bogdana Diklića u Ilici u Zagrebu kako stoji pred izlogom nekog dućana...

Goran Marković i Rajko Grlić, jedni od najvećih i najpoznatijih reditelja sa ovih prostora u rubrici “Jesi li snimio ovo” dopisuju se svakog ponedeljka na Velikim pričama. Dragi Gorane, Pročitao sam Hamlet u paviljonu br. 6. Koji bi to film mogao biti samo da ti daju snimati. Nakon tako sjajnog traktata o glumcu ne mogu odoljeti a da ti ne pošaljem kratku domaću zadaću koju sam jučer ispisao o jednom tebi dobro znanom glumcu. No prije toga samo par rečenica o