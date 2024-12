Spektakularna pobeda Denvera i tripl-dabl Jokića! VIDEO

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Sakramento Kingse rezultatom 130:129 u noći iza nas.

Od očaja do sjaja je išla ova utakmica Denvera, ali navijači Nagetsa mogu da budu zadovoljni pošto su njihovi ljubimci "ukrali" pobedu Kingsima usred Sakramenta. Srpski centar Nikola Jokić došao je do svog 140. tripl-dabla, a meč je okončao sa 20 poena (8/19 iz igre, 1/6 trojke), 14 skokova i 13 asistencija, a ovo mu je deseti tripl-dabl u sezoni po čemu je lider u tekućoj sezoni. Heroj pobede Denvera nad Sakramentom bio je Džamal Marej koji nije igrao najbolje do