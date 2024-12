Tramp tvrdi da radi na tome da se oslobode taoci iz Gaze

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio danas da nastoji da se oslobode taoci iz Gaze. „Svetlost sija nad svetom.

Mi pokušavamo da pomognemo vrlo snažno u vraćanju talaca“, rekao je Tramp na konferenciji za novinare, prenose izraelski mediji. Ako taoci ne budu kod kuće do 20.januara, dana inauguracije „sav pakao će izbiti“ dodao je Tramp, ponavljajući upozorenje od početka ovog meseca šta će se desiti ako zatočeni ne budu pušteni pre no što se on vrati u Belu kuću. Tramp je potvrdio da je razgovarao telefonom tokom vikenda sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da