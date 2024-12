BLOG Haos u Skupštini Vojvodine: Poslanik opozicije dobio udarac u glavu. Naprednjaci snimljeni dok beže od studenata VIDEO

: Održana je sednica Skupštine Vojvodine, na čijem dnevnom redu bio predlog budžeta za narednu godinu i još 24 tačke dnevnog reda.

Za to vreme studenti su protestovali ispred te institucije i pravili buku. Došlo je i do incidenata. Nakon što su studenti otišli da pruže podršku učenicima Jovine Gimnazije, poslanici SNS su odlučili da napuste zgradu Skupštine Vojvodine. Čovek koji je ušao u sukob sa studentima ispred zgrade Skupštine Vojvodine, a zatim napao i novinarku N1 i udario joj mikrofon je Vitomir Vasić, dugogodišnji poslanik Srpske radikalne stranke. On u izjavi za Nova.rs kaže da je