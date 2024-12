Petković posle trojnog sastanka u Briselu: Tražio sam da hitno prestane progon Srba na KiM i formiranje ZSO

BRISEL - Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas u Briselu, posle nove runde dijaloga Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača, da je delegacija Beograda tražila formiranje ZSO i da hitno prestane progon Srba u AP KiM.

Petković je rekao da je otklonjena i poslednja prepreka kada je reč o primeni Deklaracije o nestalim osobama. "Imamo Deklaraciju, imamo Pravilnik o radu i dogovorili smo sada i zajedničku komisiju, koja će da pruži podršku radnoj grupi kojom predsedava, kao i do sada, Međunarodni komitet Crvenog krsta. To je ono što je za nas značajno i važno, na čemu je Beograd sve vreme insistirao. I da nije bilo napora sa naše strane, do tog dogovora ne bi ni došlo", rekao je