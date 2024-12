Preporučujemo

U Srbiji u utorak jutro vedro i hladno, ponegde uz maglu i mraz. Tokom dana biće sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 10 do 17°C. U Beogradu u utorak sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 4°C, maksimalna dnevna 12°C. (Telegraf.rs)